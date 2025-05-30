CHP'li Kanko'dan 'Müze Geliri' Çıkışı: 'Bu Bir Kültür ve Tarih Soygunudur'

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, müze ve sarayların gelirlerinin Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasına ilişkin düzenleme hakkında bir değerlendirme yaptı. Bu uygulamanın tarihi eserlerin örtülü şekilde yağmalanmasının önünü açtığını vurgulayan Kanko, eserlerin çalınabileceğine dikkat çekti.

Kanko ‘Bu bir kültür ve tarih soygunudur. Sistematik bir şekilde yok edilen, kaybolan ya da çalınan eserlerin hesabını kim verecek?’ dedi.

'ALTIN OBJELER ÇALINMIŞ'

Kanko, şunları söyledi: Türkiye'de sistematik bir kültür soygunu yaşanıyor ve buna göz yumuluyor. Zeugma Müzesinde 350 milyon lira değerinde 10 eser kayıp. Mimar Sinan Üniversitesi’nde 404 eser ortadan kaybolmuş. Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde 10 milyar lira değerindeki 302 tablo şu anda kayıp. Batman, Afyon, Adana, Antep müzelerinde milyonlarca liralık altın ve gümüş sikkeler yok. Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe’ye, Beylerbeyi'ne kadar halılar, antikalar, altın objeler çalınmış ya da kaybolmuş durumda.

AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ

Cumhurbaşkanı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrı yapan Kanko ‘Bu eserler nasıl kayboldu? Kimlerin eliyle yurt dışına çıkarıldı? Bu sistematik soygunun bürokratik ve siyasi ayağı var mıdır? Neden hiç kimse hesap vermemektedir? Bu ülkenin tarihine, kültürüne, mirasına yapılan bu ihaneti açıklamak zorundasınız’ dedi.

'DEPREME DAYANIKSIZ BİNADA'

Kocaeli’nin kültürel mirasına da değinen Kanko, İzmit’teki Nikomedia antik kentinde yürütülen kazılarda ortaya çıkan ve orijinal boyaları hâlâ korunmuş rölyeflerin, depreme dayanıksız bir binada sergilendiğini vurguladı.

Kanko, ‘Bu eserlerin olası bir depremde zarar görmesi, kültür ve sanat için çok ciddi bir kayıp olacaktır. Gerekli önlemler acilen alınmalıdır’ dedi.