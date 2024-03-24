Erkan Baş, Kemal Okuyan'ı eleştiriyordu: SZC TV'de yayın sırasında TKP'nin reklamı verildi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın SZC TV'de TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ı eleştirdiği sırada, yayında TKP'nin reklamı yapıldı.

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SZC TV'de Erkan Baş yayındayken TKP reklamı verildi.

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, dün SZC TV'de gazeteci İpek Özbey'in konuğu oldu.

Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri üzerine açıklamalarda bulunan Erkan Baş, Özbey'in sorularını yanıtladı.

Baş yayında konuşurken altta TKP'nin reklamı geçti.

Baş'ın TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın eleştirilerine cevap verdiği sırada, TKP'nin reklamı, "İlkesiz siyasete, kirli pazarlıklara karşı oylar TKP'ye" şeklinde verildi.

NE OLMUŞTU?

TKP ve TİP'in mevcut kadroları, 2014 yılına kadar TKP'de bir arada tek bir partide bulunurken ayrışma yaşadı.

Ayrışmanın ardından 12. Kongre etrafında toplanan Erkan Baş, Metin Çulhaoğlu, Kurtuluş Kılçer, Erkan Kılıç, Can Soyer ve Doğan Ergün, HTKP'yi kurdu.

Aydemir Güler ve Kemal Okuyan KP'yi (Komünist Parti) kurdu.

Ayrışma zamanı iki parti arasında ciddi kavgalar yaşandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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