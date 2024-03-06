Erdoğan'ın mitinginde Türk Bayrağı'nı yere sererek namaz kıldı; Tepkilere yol açtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın partisinin mitinginde bir kadının Türk Bayrağı'nı yere sererek namaz kılması tepkilere yol açtı.

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31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken partiler il il dolaşarak seçim için mücadeleyi sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün partisinin Elazığ mitingine katıldı. Erdoğan'ın mitingi sırasında katılımcılardan birinin Türk Bayrağı'nı yere sererek namaz kılması dikkati çekti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler tepkiye yol açtı.

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