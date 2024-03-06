Partililerin "karizma" pankartına Erdoğan'dan yanıt: İşte karşınızdayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Elazığ mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, alanda açılan pankartları tek tek okudu. 'Bu karizma halis mi Reis?' pankartını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüyorsunuz işte karşınızdayım. Karizma desen var, icraat desen var" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:

"Ben Elazığ'ın 31 Mart'ta tarih yazacağına inanıyorum. Bu meydan, bana Elazığ'ın bangır bangır geldiğini gösteriyor. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?

Kimse Türkiye'nin bileğini bulamaz. Sizden aldığımız güçlerle Türkiye düşmanlarına hayatı dar ediyoruz. İnlerine girdik, Gabar'da girdik mi, yine gireceğiz. Sınırlarımız içinde veya dışında nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz. Karakol ve köy baskınlarıyla anılan yerlerde huzur ve güven hakim. Teröristlerin cirit attığı dağlarda bugün ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden turistler korkusuzca geziyor. Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Terör bataklıklarını kurutuyoruz.

Birilerinin bölücü örgüte Suriye'de teröristan kurdurma hayal, vardı, bu planı yırtıp attık. Elazığ terörle mücadelede en çok şehit veren illerden birisi. Bölücü alçaklara karşı yıllarca mücadele etti. Hepsinin ruhu şad olsun. Canlarından aziz bildikleri vatanımıza alçakları uğratmadılar. Elazığlı yiğitlere ve emanetlerine olan minnet borcumuzu terörü sonsuza dek bitirerek ödeyeceğiz.

"NEREDE BU CHP?"

Türkiye, terörle mücadele konusunda hiç olmadığı kadar azimli ve dirayetlidir. Milletimizin huzur ve emniyeti meseleyse bizim gözümüz kimseyi görmez. Ekonomide, savunma sanayide, üretim ve istihdamda, çevre ve şehircilikte sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu mu, Türkiye, bu alanda dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yer aldı. Nerede bu CHP, nerede diğerleri, inşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

6 Şubat depremlerine ve çatışmalara rağmen 2023 yılında ekonomimiz yüzde 4,5 büyüdü. Milli gelir ilk kez 1 trilyon barajını aşarak 1 trilyon 119 milyara ulaştı"