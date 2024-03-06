ENAG tezine rektörlükten engelleme: "Rektörlük ve büyük olasılıkla daha yukarısı beraber çalıştı ve savunmayı engelledi"

2016 yılında bir doktora tezi olarak doğan Enflasyon Araştırma Grubu ,'na (ENAG) ilişkin Yeditepe Üniversitesi'nde doktora tezine ilişkin olarak Rektörlük tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü'ne baskı yapıldığı öğrenildi.

ENAG'ın kurucularından Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "1) ENAG tezi @YeditepeUni'nde aynı zamanda bir doktora tezine konu oldu Tez tamamlandı, savunma için tüm işlemler bitti. Hatta SBE müdürünün oluru da alındı SBE müdürüne baskı yapılmaya başlandı. Rektörlük ve büyük olasılıkla daha yukarısı beraber çalıştı ve savunmayı engelledi" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2) SBE müdür ve müdür yardımcıları direnip tezin savunulması gerektiğini vurguladı Rektörlüğün ısrarı ve baskıları sonucunda da toplu olarak istifa ettiler Özetle, emeğimiz, tezimiz ve daha önemlisi kamuoyuna mal olmuş ürünümüzü çaldı rektörlük. Kamuoyuna duyurulur."

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Sessiz kalmayacaklarını söyleyen Ulusoy sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm kurum ve kuruluşlar Tüm futbol klüpleri Tüm ev sahipleri Tüm üniversiteler Tüm marketler ... Tüm ülke ENAG verilerini kullanıp, sözleşme yapıyor, fiyat belirliyor. Grubumuz ise baskı görüyor, üyeleri işinden oluyor, tezleri ellerinden alınıyor. Sessiz kalmayacağız!"