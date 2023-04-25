Erdoğan'ın 'Engelliye benzemiyorsun' sözlerine TKP'nin engelli milletvekilinden tepki

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 bin 500 "Engelli Öğretmen Ataması" programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşması sırasında kullandığı skandal ifadeler gündem oldu. Erdoğan, engelli öğretmen adayına "Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli misin?" dedi.

TKP MİLLETVEKİLİ ADAYINDAN TEPKİ

TKP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı İrem Balcı'dan tepki geldi. 22 yaşında yüzde 95 görme engelli olan ODTÜ öğrencisi Balcı, "Onlar için engelli olmak bir yetersizlik ve bu söylem de bunun bir sonucu" diye konuştu.

"BU GERİCİ ZİHNİYETİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN İLK ADIMI ATACAĞIZ"

soL'a konuşan Balcı şunları söyledi:

"Erdoğan ve patron sınıfının maşası olan iktidarı engelli öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yetersiz atamalar sonucu istihdam edilememesinden sorumluyken, onca öğretmen uzun süredir atama beklerken tüm bunlar yetmezmiş gibi aynı gerici zihniyet engelli bir yurttaşımıza engelliye benzemediğini söyleyerek kendince iltifat ettiğini sanıyor. Bu gerici zihniyeti tanıyoruz. Onlar için engelli olmak bir yetersizlik ve bu söylem de bunun bir sonucu. Halbuki ortadaki yetersizlik sistemin engelli yurttaşların eğitim, istihdam, sağlık, rehabilitasyon ve her konuda yaşam alanlarını ihtiyaçlarına göre düzenlememesinden dahası bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı bırakalım daha da sorunları 'görmeyerek' derinleştirmesinden kaynaklı. Ama engelli yurttaşlar olarak biliyoruz, yaşayarak tecrübe ediyoruz ve önce Erdoğan'ı göndererek bu gerici zihniyeti ortadan kaldırmak için ilk adımı atacağız.

Oylarımızı TKP'nin halkın içinden adaylarına oy vererek de onların AKP artığı adaylarına karşı eşitlik için mücadele veren adaylarımızla karanlığı yırtıp atacağız. Görme engelli bir yurttaş ve TKP'den milletvekili adayı olan bir yurttaş olarak söyleyebilirim ki hesap vermekten kaçamayacaklar, bir kez daha söyleyelim."