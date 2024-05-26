Erdoğan’ın CHP ziyaretinde oturma düzeni belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl sonra gerçekleştireceği CHP ziyaretinde oturma düzeni belli oldu. Erdoğan'ın Özel'in makam odasında misafir edileceği, siyasi parti genel başkanları gibi ağırlanacağı kaydedildi. AKP Genel Merkezi’ndeki görüşmede tartışma yaratan 'boş koltuk' görüntüsüne ise izin verilmeyecek

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Erdoğan’ın CHP ziyaretinde oturma düzeni belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme “normalleşme-yumuşama” tartışmalarını beraberinde getirdi. İki taraftan gelen olumlu açıklamalar devam ederken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı iade-i ziyarete çevrildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP’ye henüz bir randevu talebi gitmezken, ziyaretin bir sürpriz olmazsa haziran ayının ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonra gerçekleşecek CHP ziyaretinde nasıl ağırlanacağı da merak konusu.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’in makam odasında misafir edilecek. Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından aynı şekilde kullanılan makam odasındaki oturma düzeninde Erdoğan’ın ziyareti için değişiklik düşünülmüyor.

'BOŞ KOLTUK' GÖRÜNTÜSÜNE İZİN VERİLMEYECEK

CHP Genel Başkanı'nın makam odasında diğer siyasi parti genel başkanları nasıl ağırlanıyorsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle ağırlanacak. İki lider aynı hizada bulunan tekli koltuklara oturacak.

Ziyarete eşlik edenler olursa onlar da tekli koltukların iki yanındaki kanepelerde yerlerini alacak. Böylece AKP Genel Merkezi’ndeki görüşmede tartışma yaratan 'boş koltuk' görüntüsüne izin verilmeyecek.

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