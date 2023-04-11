Erdoğan şapkadan tavşan çıkarma peşinde: Genel af mı çıkaracak?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala, Erdoğan şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor.

GENEL AF İDDİASI

Son olarak AKP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

TV100’de Özgür İfade programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel af çıkarabileceğini iddia etti.

Erdoğan’ın seçimi bıçak sırtında gördüğünü dile getiren Cem Küçük, “Tayyip Bey seçimi bıçak sırtında gördüğü için bu ekonomiyi vaat ediyor. Yarın cezaevi mahkumlarıyla ilgili bir şey gelebilir, sabah böyle bir haber aldık, kesin değil ‘Konuşuluyor’ dendi” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP'nin seçim beyannamesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Beyannamede üniversite öğrencilerine vergi muafiyetinden, ev hanımlarına emeklilik desteğine ve kamuda mülakatın kaldırılmasına kadar pek çok başlık yer aldı. Erdoğan'ın vaatleri arasında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Aile destek sigortası" da yer aldı.