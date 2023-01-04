Erdoğan'dan kamuoyunda konuşulan olası seçim tarihleri için açıklama: Sular durulmadan olmaz...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında seçimlerin öne çekileceği iddiaları ve öne çıkan 3 tarih hakkında açıklama yaptı.

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Erdoğan'dan kamuoyunda konuşulan olası seçim tarihleri için açıklama: Sular durulmadan olmaz...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, toplantının ardından gazetecilere seçim gündemiyle ilgili konuştu.

Erdoğan bir gazetecinin 2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan ancak önce çekilmesi beklenen seçimler hakkında 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinin konuşulduğunu hatırlatması üzerine "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer. İstikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın gazetecinin soruları üzerine "Ne kadar uyanık bunlar ya...", "Onları da karıştırmayın..." ifadelerini kullanması dikkat çekti. 

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"SON DEFA İFADEMİZİ BİRİLERİ YANLIŞ ANLIYOR"

Erdoğan, partisinin grup toplantısında verdiği seçim mesajında ise; "Kendi adımıza, gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu 'son defa' ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil bu, finish... Bunu başaracağız" diye konuşmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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