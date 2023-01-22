Erdoğan'dan ikinci '14 Mayıs' açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da gençlerle buluştu.

Geçtiğimiz günlerde seçimlerin tarihine ilişkin yaptığı açıklamalarda 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalar şöyle:

''İnşallah Mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. İnanıyorum ki siz gençlerimizle birlikte biz sandıkları bu defa çok farklı bir şekilde patlatacağız. Buna var mıyız?

Ülkemizin gençlerine selamlarımı gönderiyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde siz gençlerle yol arkadaşlığı yapmamızı nasip eden rabbime hamd ediyorum.

Bizim gençliğimiz 3 Y ile kuşatılmıştı. Yasaklar, yoksulluklar ve yolsuzluklar.

"Şimdi kendilerine 'gel' deyince gelecek, 'Sus' deyince susacak, 'Konuş' deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar.. Milletimiz ülkesini yönetmek için isim seçme peşinde, bunlar masayı yönetecek birini bulma peşinde. Bunların kafası henüz Türkiye yüzyılına erişememiştir. Bunlar artık sürümden kalkmış olan 1990'ların 1970'ların siyaset formatında kalmış tiplerdir. Zaten vaatleri de yeniden eski Türkiye'ye dönmektir.

Biz rahmetli Menderes'in dediği gibi 'Yeter' dedik. Milli iradeyi hiçe sayan vesayete yeter dedik. Şimdi de yaklaşık 3 çeyrek asır sonra tekrar 'yeter söz de karar da gelecek de milletindir' diyoruz.''

TARİH VERDİ

Erdoğan konuşmasının ardından gençlerle sohbet etti.

Erdoğan, ''Birileri burada hedef saptırmaya gayret ediyor bu erken seçim değil, seçimi öne almak. Biz burada bir güncelleme yaptık. Devlet Beyle bir görüşme yaptık ve dedik ki 'zaman kaybına tahammül yok.' Bütün değerlendirmeleri yaparak adımı da buna göre atalım dedik. Öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli. Resmi olarak Cumhurbaşkanın burada bir yetkisi var. 10 Mart'ta bu yetkimizi kullanacağız. 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında seçim tarihine ilişkin Adnan Menderes'i ve 14 Mayıs 1950 seçimlerini hatırlatarak, ''Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir'' açıklamasında bulunmuştu.