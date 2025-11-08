Bakü'de Üçlü Zirve! Görüşmede Neler Konuşuldu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le Bakü’de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Erdoğan Azerbaycan ziyaretini tamamlayarak 'TC-TUR' uçağıyla Türkiye’ye döndü. Cumhurbaşkanı’nı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’ndan Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün uğurladı.

Kaynak: AA