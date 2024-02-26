Erdoğan'dan A Haber muhabirine azar: Kendine gel

AKP seçim koordinasyon toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un Yeniden Refah Partisi'yle ilgili sorusuna "Rüya kendine gel" sözleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan'dan A Haber muhabirine azar: Kendine gel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP seçim koordinasyon toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un Yeniden Refah Partisi'yle ilgili ittifak ihtimali sorusuna Erdoğan, "Yeniden Refahın tavrını zaten biliyorsunuz. Milletvekili seçimindeki durumundan şu anda kopmuş durumda. Yerel seçimde kendileri, birçok yerde bizden kopmuş olanlar veya kendi adaylarını gösteriyorlar" yanıtını verdi.

Bu yanıtın ardından Akkuş, "Kürsüde 'sirk cambazı' tabirini kullandınız" sözlerini hatırlattı. Erdoğan bu hatırlatmanın ardından Rüya Akkuş'u "Ben onların adını anmadım. Rüya kendine gel.." sözleriyle fırçaladı.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Beni açıkça engellediğini itiraf ediyor "Beni açıkça engellediğini itiraf ediyor"
Ceviz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Onunla bakın aslında ne yapıyorlar... Ceviz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Onunla bakın aslında ne yapıyorlar...
CHP'den Mehmet Özhaseki tepkisi: Sorumsuzlukta birbirleriyle yarışıyorlar CHP'den Mehmet Özhaseki tepkisi: Sorumsuzlukta birbirleriyle yarışıyorlar
Yapım şirketi duyurdu: Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'sunu bakın artık kim canlandıracak Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'sunu bakın kim canlandıracak
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 'Ankara'da gizli tutulan kulis bilgisi sızdırıldı' 'Ankara'da gizli tutulan kulis bilgisi sızdırıldı'
Akraba evliliğinin en çok ve en az olduğu iller açıklandı Akraba evliliğinin en çok ve en az olduğu iller açıklandı
Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak?
Türk mutfağının en lezzetli 25 yemeği seçildi Türk mutfağının en lezzetli 25 yemeği seçildi
Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı! Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı!