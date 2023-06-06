Erdoğan yeni kabinenin ilk toplantısı sonrası konuştu: Yeni anayasa, asgari ücret, bayram ikramiyesi...

28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçilen AKP Genel Başkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni kabineyi açıklamıştı.

İLK TOPLANTI

Yeni kabine ilk toplantısını bugün yaptı.

4 saati aşkın süren toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"10 Mart'ta başlayan seçim sürecini tamamladık. 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde rekor katılımla millet iradesine sahip çıktı.

Her seçim döneminde ellerini oluşturan kriz heveslileri dışında, terör baronları dışında, birliğimize, dirliğimize ve hayallerimize kast eden odaklar dışında; seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir, geçer. Asıl mesele milletimizin, devletimizin birliği, refahı ve geleceğidir.

Millet olarak kimse bizim bileğimizi bükemez. Nerede kalmıştık diyerek her seçimden sonra işimize geri döndük. Tüm vatandaşlarımızdan son seçimlere bu zaviyeden bakmalarını istirham ediyorum. Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte 100 milyonluk bir aileyiz.

Törenimizde sergilenen birlik ve beraberlik tablosunu ülkemiz açısından büyük bir kazanç olarak görüyorum.

MUHAFAZAKAR DEVRİMCİLİK VURGUSU

Her yeni başlangıç, yeni bir umut, yeni bir heyecan, yepyeni bir atılım demektir. Biz de törenimizin akşamında yeni kabinemizi açıklamak suretiyle Türkiye yüzyılının inşası için bismillah diyerek hep birlikte yola revan olduk.

Bizim anlayışımızda kesinti, kopukluk değil devamlılık esastır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Kendimizi, kadrolarımızı, politikalarımızı yenilerken özümüze bağlı kaldık, ruh kökümüzden asla kopmadık. Seçmenlerimizle birlikte iradesini farklı şekilde kullananların sesine kulak verdik.

"TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Muhalefetin hatalarından ders alarak vatanımızın bekası konularında daha hassas davranmalarını ümit ediyoruz. Nasıl bugüne kadar kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmişsek, bundan sonrada adaletten sapmayacak, Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.

Her yeni başlangıç yeni bir umut demektir. Biz de törenimizin akşamında yeni kabinemizi açıklayarak Türkiye Yüzyılı'na başlamak için yola revan olduk.

Başkaları gibi yankı odalarına hapsolmak yerine siyaseti milletimiz için yaptık. Bulunduğumuz görevleri bayrak yarışı olarak gördük. Bizler de emaneti bizden sonrakilere teslim edeceğiz.

Kabine üyelerimiz gerek tecrübeleri, gerek uzmanlık alanları itibariyle Türkiye Yüzyılı'nın mimarları arasında yer alacak kapasitededir. Yeni kabinemizin işinin kolay olmadığını biliyoruz. Asıl zorluk devralınan mirasının büyütülmesidir.

Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız.

YENİ ANAYASA

Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliğini Meclis'e sunacağız.

SURİYELİ MÜLTECİLER

Ülkemize sığınan kardeşlerimizin gönüllü, onurlu bir şekilde ana vatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz. Hangi surette olursa olsun Boraltan Faciası gibi yeni utançlar yaşatmayacağız.

BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARI

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO'nun alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Ayrıca çiftçi kayıt sistemindeki tüm üreticilere ton başına buğday için 1000 lira arpa için 500 lira prim verilecektir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ASGARİ ÜCRET

Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini bayram öncesi ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonu da çalışmalarına başlıyor.

BAYRAM TATİLİ

Vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil imkanı bulacak."

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