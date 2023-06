CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre'de Can Atalay çağrısı

Türkiye İşçi Partisi'nde Hatay Milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay, yasa gereği serbest bırakılması gerekirken; hala hapiste tutuluyor.

Atalay'ın serbest bırakılması için peş peşe açıklamalar yapılırken; son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, çağrıda bulundu.

"HATAY HALKININ İRADESİ YOK SAYILIYOR"

"Hatay Milletvekili Can Atalay’ın cezaevinde tutuklu bulunması, hukuki açıdan Anayasa’ya aykırılık taşıdığı gibi, siyasi açıdan da Atalay’ı Meclis’e temsilcileri olarak gönderen Hatay halkının iradesinin yok sayılmasıdır" denilen açıklamada, "Anayasa’nın 83. Maddesi’nde ifade edilen “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.” hükmü, temel hukuk bilgisine sahip herkesin üzerinde ittifak edeceği üzere Can Atalay’ın cezaevinde tutulmasının hukuka aykırılığını net olarak göstermektedir. Anayasa’nın 83. Maddesi’nin devam cümlesinde her ne kadar “Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır.” denilse de 2013 yılında Mustafa Balbay’a ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın gerekçesinde “Seçilme hakkı sadece seçimlerde aday olma hakkını değil, aynı zamanda seçildikten sonra milletvekili olarak parlamentoda bulunma hakkını da ihtiva etmektedir. Bu da hiç kuşkusuz, kişinin seçildikten sonra milletvekili sıfatıyla temsil yetkisini fiilen kullanabilmesini gerektirir" ifadeleri kullanıldı.

"SARAY MAHKEMELERİ KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Emre ayrıca "Bu bağlamda seçilmiş milletvekilinin yasama faaliyetine katılmasına yönelik müdahale, sadece onun seçilme hakkına değil, aynı zamanda seçmenlerinin serbest iradelerini açıklama hakkına da yönelik bir müdahale teşkil edebilir” denilmiştir. Dolayısıyla YSK’nin adaylığında sakınca görmediği, seçilmesinin ardından da mazbatasını düzenlediği Can Atalay’ın tahliye edilmeyip cezaevinde tutulması ve yemin ederek milletvekilliği görevine başlamasının engellenmesi hukuki değil siyasi bir karardır.

Can Atalay üzerinden mahkemelerimizin tasfiye edilerek Saray Mahkemeleri kurulmasına izin vermeyeceğiz. Buna cüret edenler eninde sonunda geri adım atmak zorunda kalacaktır" diye yazdı.