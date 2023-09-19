'Erdoğan yaptığı açıklamayı yumuşattı ve topu AB'ye attı'

Gazeteci Kübra Par, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gerekirse AB ile yolları ayırırız" çıkışını daha sonra yumuşattığını belirterek "Eğer ki AB Liderler Zirvesi'ne davet edilir ve eşit aktör olarak diyalog zemini açılırsa bırakın yolları ayırmayı, yeni yollarda birleşme imkanı bile doğabilir" dedi.

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'Erdoğan yaptığı açıklamayı yumuşattı ve topu AB'ye attı'

TV100 yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Parlamentosu raporuyla ilgili sarf ettiği "Biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği'yle (AB) gerekirse yolları ayırabiliriz" sözlerini yorumladı.

Seçimden sonra Ankara'da AB konusunda ciddi bir hava değişikliği olduğunu dile getiren Par, "Temmuz ayında Erdoğan, Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya girmesini desteklemesinin koşulu olarak, ABD’nin de Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermesi gerektiğini dile getirdi. Daha demokrat isimlerden oluşan yeni kabine AB sürecinin yeniden canlandırılmasını istiyor" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize muafiyeti' konusunda çalışmaların başladığını açıkladı. AB sürecinde sürekli probleme neden olan Terörle Mücadele Yasası’nda revizyon yapılması gündemde.

Ekonomide yeni bir program uygulamaya çalışan Mehmet Şimşek’in de bu süreci gönülden desteklediği sır değil. Tam da böyle bir dönemde karşı tarafta Erdoğan’a eski ezberler üzerinden yaklaşan bir Avrupa var.

Kısacası Cumhurbaşkanı’nın 'Gerekirse AB ile yolları ayırırız' çıkışı rapora verilen konjonktürel bir tepki. Eğer ki Erdoğan 26-27 Ekim'deki AB Liderler Zirvesi'ne davet edilir ve eşit aktör olarak diyalog zemini açılırsa bırakın yolları ayırmayı, yeni yollarda birleşme imkanı bile doğabilir. (...)"

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AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORDA NELER VARDI?

Avrupa Parlamentosu, İspanyol raportör Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan ve tavsiye kararı niteliğinde olan 2022 Türkiye raporunu geçtiğimiz çarşamba günü kabul etti. Parlamentodaki 434 milletvekili raporun kabulü yönünde oy kullandı. 18 milletvekili ret oyu verirken, 152 üye de çekimser kaldı.

Raporda Türk hükümeti, Avrupa Birliği ve üye ülkeler, mevcut çıkmazdan kurtularak, daha yakın işbirliği kurmaya çağırılıyordu.

"AB - Türkiye ilişkileri için alternatif ve gerçekçi bir çerçeve oluşturulması" önerilen raporda, Türk hükümeti tarafından köklü bir rota değişikliği yapılması istendi. Aksi taktirde Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin sürdürülemeyeceğinin altı çiziliyordu.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Türkiye’nin AB üyeliği, jeopolitik pazarlıklar sonucu değil, Türk yetkilileri ülkedeki temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğündeki gerilemeye son verilmesi için gerçek bir çaba içine girdiğinde gerçekleşecektir" diye konuşmuştu.

Raporda, Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde "tarafların eşit şartlar altında yarışmadığı” dile getirilerek, iktidarın haksız bir avantajla seçim sürecini yürüttüğü belirtiliyordu.

Parlamento raporunda, "sert, kışkırtıcı ve ayrımcı söylemler ile bazı muhalefet partilerinin destekçilerine yönelik sindirme ve tacizin yanı sıra iktidar partilerinin muhalefeti terörizmle ilişkilendirmesinin süreci baltaladığı" savunuluyordu.

"Türkiye'de yargının bağımsız olmaması ve yargı sisteminin siyasete alet edilmesi" kınanan raporda, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tüm kararlarını tam olarak uygulaması" isteniyordu.

Avrupa Parlamentosu raporunda, Türkiye’de devam eden kovuşturma ve sansürün yanı sıra, gazetecilere ve bağımsız medyaya yönelik baskılar da kınanıyordu.

Raporda, Türkiye’de kadın haklarının kötüleştiği, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kadın cinayetlerinin yanı sıra, LGBTI+ toplumuna yönelik yaygın nefret söylemi ve ayrımcılığın da arttığı vurgulanıyordu.

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