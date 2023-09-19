'Erdoğan yaptığı açıklamayı yumuşattı ve topu AB'ye attı'

TV100 yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Parlamentosu raporuyla ilgili sarf ettiği "Biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği'yle (AB) gerekirse yolları ayırabiliriz" sözlerini yorumladı.

Seçimden sonra Ankara'da AB konusunda ciddi bir hava değişikliği olduğunu dile getiren Par, "Temmuz ayında Erdoğan, Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya girmesini desteklemesinin koşulu olarak, ABD’nin de Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermesi gerektiğini dile getirdi. Daha demokrat isimlerden oluşan yeni kabine AB sürecinin yeniden canlandırılmasını istiyor" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize muafiyeti' konusunda çalışmaların başladığını açıkladı. AB sürecinde sürekli probleme neden olan Terörle Mücadele Yasası’nda revizyon yapılması gündemde.

Ekonomide yeni bir program uygulamaya çalışan Mehmet Şimşek’in de bu süreci gönülden desteklediği sır değil. Tam da böyle bir dönemde karşı tarafta Erdoğan’a eski ezberler üzerinden yaklaşan bir Avrupa var.

Kısacası Cumhurbaşkanı’nın 'Gerekirse AB ile yolları ayırırız' çıkışı rapora verilen konjonktürel bir tepki. Eğer ki Erdoğan 26-27 Ekim'deki AB Liderler Zirvesi'ne davet edilir ve eşit aktör olarak diyalog zemini açılırsa bırakın yolları ayırmayı, yeni yollarda birleşme imkanı bile doğabilir. (...)"

Yazının tamamı.