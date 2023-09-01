Erdoğan: 'Farklılıkları ifade etmek meşru, bozgunculuk yapmak suçtur'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST etkinliğinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İnsanımıza 'işçisin sen işçi kal' denildiği dönemleri bu millet yaşadı. Hadi şimdi birileri sıkıysa bunu desin. Yemez. Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var.

Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı TEKNOFEST'e gösterilen ilgi bizi sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir.

Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir milat olan 2023 TEKNOFEST'e bir milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur.

Emperyalistlerin çıkarları uğruna, gençlerimizin geçmişleriyle bağlarının kopartıldığı, geleceklerinin karartıldığı karanlık dönemler artık geride kaldı.

Artık milli teknoloji hamlesi var, TEKNOFEST kuşağı var, maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp gözünü uzaya diken azimli, çalışkan gençlerimiz var.

Hiç merak etmeyin, bu ülke ne yolgeçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memleketti.

"TÜRKİYE OLARAK ÇOK SENARYO YIRTTIK, OYUN BOZDUK"

Ülkenin de devletin de sahibinin millet olduğu hakikatinde gizlidir. Ünvanı, adı ne olursa olsun. Devleti yönetmek, ülkeyi kalkındırmak için başa geçenlerin tek vazifesi sadece millet adına bu sorumluluğu yerine getirmekten ibarettir. Her kim aksini iddia ederse emin olun bu ülke ile vatan topraklarıyla başka emelleri vardır. Bu milletin onlar can düşmanıdır. Vatana sahip çıkmak öyle hamasetle boş lakırtıyla yan gelip yatmakla olacak iş değildir.

Türkiye olarak bu safhaya gelene kadar çok senaryo yırttık, çok oyun bozduk, çok tuzak atlattık. Önümüzde hala dikkat etmemiz gereken tehditler bulunuyor. Kökleri tarihin derinliklerine ulaşan medeniyet değerlerini iyi öğrenmeli, hayata geçirmeliyiz. Çağa ayak uyduramayan milletlerin akıbetleri berbat olmaya mahkumdur. çevremizde değerlerine sahip çıkamadığı için geleceğini kaybeden nice örnekler var. Birileri ülkemizde yaşayan sığınmacıları etrafa kin ve nefret tohumu saçmanın vesilesi yapmaya çalışıyor. Bu insanlara bakıp alacağımız ders başkadır. Bu mazlumların hali bize eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye kadar her alanda ülkemizi hep daha güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor. Devlet olarak biz iyiyi kötüden faydalıyı zararlıdan ayırarak gereğini zaten yapıyoruz. Hiç merak etmeyin, bu ülke ne yol geçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir ülkedir.

5. KOL FAALİYETİ İLE SUÇLADI

İşte biz aynı zamanda kendimizi sömürgecilerden zalimlerden çıkarları uğruna insanlığın kalanını ve dünyayı kana ateşe boğanlardan ayıran vasıflarımızla büyüğüz, güçlüyüz, farklıyız. Medeniyetimizin özünü oluşturan vasıfları kaybedip zalimlerle aynı olduğumuz gün bizim kıyametimizdir. Milleti karamsarlığa sürükleyerek sosyal fay hatlarını tetikleyerek bu ülkenin varlığına birliğine bekasına göz dikenlerin hepsi de unutmayın 5. kol faaliyetidir. Ekonomiden altyapıya kadar pek çok alanda çözmemiz gereken sorunların olduğunu biz de söylüyoruz. Sorun çözmek için teşhis başkadır, fitne ve bozgunculuk peşinde koşmak başkadır. Farklılıkları ifade etmek meşru, bozgunculuk yapmak suçtur. Batı standartlarında demokrasi istiyoruz nefret suçlarında benzer düzenlemeleri hayata geçirmeliyiz.."