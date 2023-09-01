TBMM Başkanından ‘Can Atalay’ çıkışı: ‘Umarım Meclis’te yerini alır’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında konuştu.

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TBMM Başkanından ‘Can Atalay’ çıkışı: ‘Umarım Meclis’te yerini alır’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Posta yazarı Oral Çalışlar’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, seçimlerin üzerinden üç buçuk ay geçmesine rağmen Hatay’dan Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçilen ancak yasaya rağmen hapiste tutulan Can Atalay hakkında konuştu.

Kurtulmuş, Can Atalay’ın tahliye olması yönündeki dileklerini ifade etti ve “Meclis olarak, üzerimize düşeni yaptık. Milletvekili maaşını bağladık. Birlikte çalışacağı üç sekreter verdik. Tahliye yetkisi, yargınındır. Umarım önümüzdeki günlerde özgürlüğüne kavuşur ve Meclis’te yerini alır” dedi.

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Numan Kurtulmuş Meclis AKP
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