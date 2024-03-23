Erdoğan, enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı

Bugün gerçekleşen 'Büyük Ankara Mitingi'nin ardından iftarını İstanbul'da açan Erdoğan'ın gündeminde yüksek enflasyon vardı.

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Erdoğan, enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı

Türkiye yüksek enflasyonla boğuşurken dört bir koldan herşeye zam yağıyor. Yüksek enflasyon AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeminde yer aldı. Haliç Kongre merkezinde gerçekleşen iftar yemeğinin ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair kritik mesajlar verdi.

Enflasyon Ne Zaman Düşecek?

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en büyük sıkıntının enflasyon olduğunun da altını çizen Cumhurbaşkanı, ''Hem aldığımız tedbirlerin hem de uyguladığımız ekonomi programının etkisi ile yılın 2. yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe sahip olacağız'' dedi.

Yılın 2. Yarısını İşaret Etti

Erdoğan, açıklamasının devamında, ''Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntı kaynağımız enflasyondur. Enflasyona ilave olarak biz bir de tamahkarlıkla mücadele ediyoruz. Hiç bir ekonomik temeli olmayan saiklerle milletimizin aşına, ekmeğine kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamaya kararlıyız.

Bu tür gayri ahlaki yollara tevessül edenleri takip ediyoruz. Hem aldığımız tedbirlerin hem de uyguladığımız ekonomi programının etkisi ile yılın 2. yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe sahip olacağız.'' ifadelerini kullandı.

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