CHP milletvekili İskenderun'da trafik kazası geçirdi

Gelen son dakika haberine göre, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Yavuz Sultan Selim kavşağında akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Partisinin Piri Reis Mahallesi'ndeki programına katılmak için bölgeye giden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un da içerisinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Mehmet Güzelmansur Hastaneye Kaldırıldı

Kazada CHP milletvekili Mehmet Güzelmansur ve iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güzelmansur ve diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Güzelmansur'un tedavisinin ardından hastaneden taburcu edileceği ve seçim çalışmalarına devam edeceği bildirildi.