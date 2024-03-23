CHP Genel Başkanı Özel'den şehit Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bahar Kalkanı Harekatı' bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özel'den şehit Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel’in X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'ya Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.”

İmamoğlu, seçim çalışmalarına katılan bakanları eleştirdi İmamoğlu, seçim çalışmalarına katılan bakanları eleştirdi
Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor
Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike
Cemil Tugay, iktidarı 'hayali' projeleriyle hedef aldı Cemil Tugay, iktidarı 'hayali' projeleriyle hedef aldı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'den büyük oyun: Emekli maaşı neden düşük? Emekli maaşı neden düşük?
Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Aşkı ve parayı aynı anda bulacak burçlar belli oldu Aşkı ve parayı aynı anda bulacak burçlar belli oldu
İhtiyaç kredisi faizleri uçtu: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Erdoğan duyurmuştu: Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı Uzmanı, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı