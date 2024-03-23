Cemil Tugay, iktidarı 'hayali' projeleriyle hedef aldı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, hükümetin İzmir yatırım programında yer alan 'Halkapınar-Otogar Metro' projesini eleştirdi. Tugay, 'Senelerdir bir metro yapmadınız. Utanmadan ‘bize oy verin’ demeyin. Sizin derdiniz insana hizmet değil, birilerini zengin etmek' sözleriyle hem AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi.

'Sizin Derdiniz Hizmet Değil'

Tugay, konuşmasında, 'Senelerdir bir metre yapmadınız. Halkapınar’dan Otogar’a olan kısacık metroyu yapacağız diye 10 senedir bekletiyorsunuz. Bu arada Büyükşehir Belediyesi kendi metrosunu kendi yaptı. Tramvayını kendi yaptı. Utanmadan ‘bize oy verin’ demeyin. Sizin derdiniz insana hizmet değil, birilerini zengin etmek. Size güvenmiyoruz. Oy vermiyoruz. İzmir’i alamayacaksınız. İzmir dürüst ve namuslu insanların yönettiği bir kent olacak. İzmir, Cumhuriyet'e inanan, Atatürk’e bağlı insanların yönettiği kent olacak. Gazi Mustafa Kemal’e, onun bize bıraktığı emanete inanan ve sonuna kadar sahip çıkma kararlılığı olan bir kardeşiniz olarak diyorum ki; bu mücadele Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, Türkiye’yi seven insanların kazandığı güne kadar devam edecek. Her birimiz hangi görevdeysek onu en iyi şekilde yerine getireceğiz.' ifadelerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni çağın ihtiyaçlarına göre yapılandıracağını ve görev süresi boyunca belediyenin her bir kuruşunu özenle kullanacaklarını ifade eden Tugay, 'Sizlerin parasını kullanırken en ufak israfa kaçmayacağız. 5 sene boyunca ekiplerimizle her bir sorunu titizlikle takip edeceğiz. Türkiye’nin en iyi belediyecilik hizmetini İzmir’de vereceğiz. İçiniz rahat olsun, hiçbir şekilde üzülmenizi istemem. Belediye kadroları erişilebilir olacak' diye konuştu.