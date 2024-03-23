CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan Dağ'a 'Karşıyaka Stadı' tepkisi: Dalga geçemezsin

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, AKP İzmir adayı Dağ'ın İzmir Ticaret Odası (İZTO) toplantısında Karşıyaka Stadı ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Aslanoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Sayın AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İZTO toplantısında Karşıyaka stadını yapacak mısınız? Sorusuna,

1- ‘Büyükşehir bütçesi ile stat yapamam, büyükşehir’in bütçesi buna yetmez’ dediniz mi?

2- ‘Bunu ancak hükümetin yapması gerekir’ dediniz mi ?

3- ‘3.lig takımına stat yapılır mı? Bunu nasıl hükümete anlatacağım bilemiyorum’ dediniz mi?

Neden açık toplantılarda farklı, kapalılarda farklı konuşuyorsunuz? İzmir’in anlı şanlı kulübü Karşıyaka Spor Kulübüne 3. lig takımı diyerek dalga geçemezsiniz."