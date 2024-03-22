Erdoğan emeklileri bir kez daha oyaladı: Dün promosyon dedi, bugün lafı çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaş zammıyla ilgili, "Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz. Azimle çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım" dedi.

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Erdoğan emeklileri bir kez daha oyaladı: Dün promosyon dedi, bugün lafı çevirdi

Emekliler bir kez daha oyalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler zam beklerken banka promosyonu ile ilgili bir bilgi paylaşmıştı.

Erdoğan, partisinin Kayseri mitinginde yaptığı açıklamada, emekli banka promosyonlarıyla ilgili, "Kamu bankalarımız bu yıl promosyonları alınan maaşı 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler" demişti.

Erdoğan, emekli zam beklerken "promosyon" dedi: Kamu bankalarının emekli maaş promosyonları arttırıldıErdoğan, emekli zam beklerken "promosyon" dedi: Kamu bankalarının emekli maaş promosyonları arttırıldıEkonomi

Karabük'te halka seslenen Erdoğan, bir kez daha emeklileri oyladı.

Erdoğan, emekli maaşında yapılacak zamla ilgili "Azimle çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"Emeklilerin sıkıntılarının çözümü boynumuzun borcu. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak. Türkiye'yi geçen 21 yılda nasıl 3 kat büyüttüysek inşallah önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek bunu başaracağız. Azimle çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım."

ASGARİ YAŞAMIN BİLE GERİSİNDELER

2024 yılında emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte miktar 10 bin TL'ye çıktı.

17 bin TL'lik asgari ücretin oldukça altında maaş alan emekliler, maaşlarında iyileştirme bekliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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