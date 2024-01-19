Erdoğan Can Atalay'ı hedef aldı: 'Cezaevlerindeki terör örgütü mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar'

AKP Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

AYM kararlarına rağmen serbest bırakılmayan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı hedef alan Erdoğan, "18 yıl hapse mahkum bir teröristi meclise taşımak için hukukun altından tünel kazmakla kalmıyorlar. Şimdi işi daha da ileri götürüp mahalli seçim işbirliği kisvesi altında cezaevlerindeki terör örgütü mensupların salmanın hesabını yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yalova Kapalı Spor Salonu'nda konuşan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"Amacımız hükumet ve belediye el ele vererek Yalova'yı Türkiye'ye yüzyılına hazırlamaktır.

Ak Parti belediyelerde elde ettiği başarı ile milletimizin gönlünde baş tacı olmuş bir partidir.

Hükumet ile belediyelerin birlikte çalışması çarpan etkisi yapmaktadır. Bunu diğerlerinin yapması mümkün değil.

Hoyratça çiğnenmedik hiçbir ilke, işportaya çıkarılmadık hiçbir değer bırakmadılar. Gazi Mustafa Kemal'in partisini getirdiler bölücü örgütün DEM'ine rehin verdiler. 'Gel bakalım Muharrem' dediler ve FETÖ taktiklerine teslim ettiler.

Dikkat ederseniz yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ülkenin ve milletin aleyhine CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Aynı şekilde ülkenin ve milletin lehine ne iş varsa CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor. SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar. Bölücü emellerine set çeken, sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar. Tam 30 yıllık işgalin altından Karabağ'ın özgürlüğe kavuşmasından rahatsız olanlar bunlar. Filistin'de hakkın ve adaletin savunulmasından rahatsız olanlar bunlar. İsrail'in yanında yer alanlar bunlar.

Hırsızlıkları, yolsuzlukları, belediyelerde kurdukları soygun düzenleri ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza dil uzatan, hakaret eden küfreden edepsizler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler, daha ne kadar küstahlaşabilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşan yine bunlar.

14 Mayıs seçimlerinde kendilerine oy vermediler diye depremzedelerimize en aşağılık hakaretleri savurmuşlardı, bugün de aynı kepazeliği yaşını başını almış kadınlara ve görevini yapmaya çalışan gazetecilere saldırıyorlar. Büyükçekmece'de bir teyzeye saldırıyor. Utan, hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok.

31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz. Onun için Yalova inşallah 31 Mart'a kadar durmadan, usanmadan, sandıkları patlatarak tüm belediye, beldeleriyle birlikte burada bir destan yazacak.

Bunlar parti içi kavgalardan fırsat buldukça daha büyük kavgayı millete karşı veriyorlar. Yıllarca Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet istismarı yaparak milleti kandıran piyasa Atatürkçülerin gerçek yüzleri bu kirli işbirliğiyle ortaya çıkmıştır.

Biz ülkemizi kalkındırmanın ve büyütmenin peşindeyiz. Milletimizin müreffeh ve huzurlu hayata kavuşturmanın derdindeyiz. CHP ve DEM'e yönelik eleştirilerimizin sebebi sömürgeci ve emperyalistlerin değirmenlerine su taşımaya kalkmalarıdır.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye'nin en büyük imtihanını başarıyla verdik. İnşallah 31 Mart'taki sandık imtihanından da başarıyla çıkacağız. Böylelikle 2028'e kadar tüm vizyonumuzu Türkiye vizyonu geliştirmeye çabalayacağız."