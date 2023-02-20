Erdoğan, 'Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum' diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte gittiği Hatay'da açıklamalarda bulundu.

"Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum" diyerek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Haddini bil. Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum. Dürüst ol, bir günde dürüst olduğunu görelim. Bizzat Hatay'a geldiğim gün Genel Başkan Vekilimi oraya gönderdim. Yerinde git gör, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, orada ne olup bittiği biliyor. İsim vereceğim. İGM, Kalyon İnşaat orayı beş günde eline aldı, bitirip yaptı. Milletimize teslim etti. Bunlarda doğruluk yok" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 hafta geçti. Ülkemizin 11 ilinde yıkıma ve büyük can kaybına yol açan bu afet Türkiye'nin depremi ile yangını ile seli ile ve diğer tüm tehditleri ile zorlu bir coğrafyada olduğu gerçeğini hepimize bir kez daha hatırlattı.

Vatanımızı derin bir aşkla sevdiğimiz için onun güzellikleriyle birlikte zorluklarını da kabulleniyoruz. İnsanlığın kadim çağlarından beri medeniyetlerin, kültürlerin, devletlerin ve toplumların en önemli mücadele alanı olan bu coğrafyanın emanetinin son bin yıldır sahibi olmakla gurur duyuyoruz. Bu aşkla kimi zaman dışarıdan gelen istilacılara, kimi zaman içeriden zuhur eden bozgunculara, kimi zaman insan iradesini aşan tabiat felaketlerine karşı vatanımıza hep sahip çıktık, çıkıyoruz.

Haçlı seferlerine, Moğol akınlarına asırlar boyunca yaşadığımız nice siyasi ve sosyal çalkantılara son iki asrımızda da dört bir yanımızdan gelen saldırılara inançla, cesaretle, sabırla hep karşı koyduk. Millet olarak kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu, onurunu, geleceğini korumak için canımız dahil hiç bir fedakarlıktan kaçınmadık. Hiç uzağa gitmeye gerek yok bu yıl ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımızı Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız milli mücadelemizle vatanımıza ebediyen sahip çıkma irademizi tüm dünyaya tekrar gösterdik. Cumhuriyet tarihimiz boyunca da demokrasi ve kalkınma mücadelemiz kesintisiz sürdü. Bin yıldır bu vatan topraklarında ne yaşarsak yaşayalım asla teslim olmadık, asla vazgeçmedik, asla umutsuzluğa kapılmadık. İki hafta önce bugün yaşadığımız depremleri işte bu uzun ve meşekatli yürüyüşün acı bir sayfası olarak kalplerimize ve milli hafızamıza nakşettik. Şu anda aramızda ailesinden bakıyorsunuz eşini, çocuğunu, akrabasını kaybeden nice kardeşlerim var. Hepsine başsağlığı diliyorum. Başınız sağ olsun.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak 9 saat arayla yaşadığımız 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler etki alanı ve yıkım gücü ile dünyada eşi benzeri olmayan hadiseler olarak tarif ediliyor. Depremde kırılan 5 ayrı fay hattının yüzlerce kilometrelik bir alanda üzerinde yaşadığımız toprakta 7 metreyi aşan yer değiştirmelere yol açtığı belirlendi. Sarsıntının sebep olduğu yıkıma, çetin kış şartlarının çıkardığı sıkıntılar da eklenince depremden sonraki ilk günlerde tüm gayretlerimize rağmen kimi eksiklik ve aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. Deprem bölgesindeki kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da artırdı. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı harekete geçirdik. Devletin ve milletin tüm imkanlarını bölgeye ulaşmak, arama kurtarma çalışmalarını başlatmak, yardımları organize etmek için seferber ettik.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin kişi görev aldı. 12 binin üzerinde ağır iş makinası arama faaliyetlerine katıldı. Milletimiz deprem bölgesinden şehrine gelen kardeşlerine kucağını açarak alicenaplığını bir kez daha göstermiştir. Depremi fırsata dönüştürme peşinde koşan karakter fukaraları çıkabiliyor. Milletimiz asıl cezayı bunları vicdanlarında mahkum ederek vermektedir.

Türkiye'nin 81 ilinden doğrudan bu işle görevli olanlar dışında arama kurtarma yapabilecek enkaz kaldırma, yardım, güvenlik çalışmalarına destek olabilecek tüm kamu görevlilerini tüm sivil organizasyonları deprem bölgesine yönlendirdik.

Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi.

Deprem olur olmaz, 100 milyar liralık bütçe tahsis ettik. Depremde zarar gören her haneye 10'ar bin lira yardım yapıyoruz. Ağır hasarlı binalarda yaşayanlara 15 bin lira yardımda bulunuyoruz.

Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik.

"YENİ KONUTLARI ZEMİN YAPISINA BAKARAK YAPACAĞIZ"

Hasar tespit, enkaz kaldırma, yer belirleme işlemleri bittikçe her ilimizde konut sayıları artacaktır. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlıyoruz. Konutların hiçbir zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek.

"GÜÇLENDİRME OLMAYACAK HEPSİ SIFIRDAN YAPILACAK"

Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin artı üç, bilemediniz 4 bu şekilde inşaatlarımızı yapacağız.

Ülkemizde tüm üniversitelerden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla yoğun istişare halinde çalışıyor, buradan çıkacak sonuca göre hareket ediyoruz.

Gereken tüm yapı malzemelerinin kaliteli ve hızlı şekilde tedarikiyle ilgili fayda maliyet analizi ile planlamaları sürüyor.

Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik.

HATAY'DA 17 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hatay'da depremden en büyük yıkıma uğrayan şehrimiz durumundadır. Hatay'da 17 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

"BUGÜNE KADAR SUSTUM, SUSTUM, SUSTUM"

Haddini bil. Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum. Dürüst ol, bir günde dürüst olduğunu görelim. Bizzat Hatay'a geldiğim gün Genel Başkan Vekilimi oraya gönderdim. Yerinde git gör, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, orada ne olup bittiği biliyor.

İsim vereceğim. İGM, Kalyon İnşaat orayı beş günde eline aldı, bitirip yaptı. Milletimize teslim etti. Bunlarda doğruluk yok.

Biz buraları sıfırdan yapacağız. Şöyle böyle yapalım yok, sıfırdan Antakya inşa edeceğiz. Arsuz'u, İskenderun'u işaret edeceğiz. Bütün tahrip olmuş yerleri sıfırdan inşa ederek bütün vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Ama bize asgari 1 yıl müsaade.

Ne olur kentsel dönüşüm planlarımızı benim vatandaşım engellemesin. Biz süratle inşaatlarımıza başlayalım.

Hatay'da demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara itibar etmeyin."