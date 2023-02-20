Bahçeli, depremden 15 gün sonra Erdoğan ile Hatay’da: Fotoğraf çektirdiler

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu Hatay’a geldi.

Antakya’da incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli’ye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle tek tek görüşen Bahçeli ve Erdoğan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Erdoğan ve Bahçeli arama kurtarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

KAHRAMANMARAŞ'A GEÇECEKLER

Erdoğan ve Bahçeli'nin Hatay ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

"KANI BOZUKLAR" DEMİŞTİ

Öte yandan Bahçeli, açıklanan son resmi rakamlara göre, 41 bin 156 kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından sessiz kalması ve depremin yıktığı 11 ile ziyarette bulunmaması nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

Bahçeli, 'Devlet nerede' diye soranlara 'kanı bozuklar' demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem