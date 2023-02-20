Akşener deprem bölgesinden seslendi, 'Derhal vazgeçin” dedi: 'Seçim yapılacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin vurduğu Diyarbakır’da basın açıklamasında bulundu.

Deprem bölgesinde konuşan Meral Akşener, “Birinci önceliğimiz büyük bir STK gibi çalışmak oldu. Hala sahada çalışıyoruz” dedi.

Çadırlarda yaşayan depremzedeleri ziyaret ettiklerini söyleyen Akşener, uzaktan eğitime geçilen ve KYK yurtlarını depremde evsiz kalanlara tahsis eden iktidara seslendi. Ailelerin mahremiyet gereği ortak banyosu olan KYK yurtlarında kalamayacağına dikkat çeken Akşener, YÖK’e çağrı yaptı ve “Bundan derhal vazgeçin” dedi.

Akşener, “Seçim ertelenecek mi” diye soran bir basın mensubuna iste “Bence yapılacak” diye yanıt verdi.