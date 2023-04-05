Erdoğan: 'Birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütüyor'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerle iftar programında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere yönelik vaadlerini hedef aldı.

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Erdoğan: 'Birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütüyor'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerle iftar programında konuştu.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere yönelik vaadlerini "Birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütüyor" ifadeleri ile hedef aldı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Kudüs'e sahip çıkan Müslüman kardeşlerimiz yalnız değil, bu saldırıların bir an evvel durdurulması çağrısında bulunuyorum. İsrail'in yaptığı provokasyon siyasetidir, Müslümanların ilk kıblesine yönelik eylemi kınıyorum.

-Emeklilik, hayattan kopmak değil yeni bir evresine başlamaktır. Ömrünü ülkesine, ailesine, sevdiklerine hizmet yolunda harcayan emekli kardeşlerimiz başımızın tacıdır. Salgın döneminde emekliler, adeta kaderine terk edilirken Türkiye'de ise en çok üzerine düşülen kesim olmuştur.

Parklar, yeşil alanlar, açık hava spor tesisleri ile donattığımız şehirlerimiz öncelikle sizin emrinizde. EYT'de 2 milyondan fazla vatandaşımızın yaş engelini kaldırdık. Ciddi bir engeli olmayan insan için yapacak iş de hobi de bitmez. 

Türkiye yüzyılını sizlerin ufkuyla şekillendireceğiz. Sizler eski Türkiye'nin acılarını, kayıplarını en bilensiniz, 20 yılda nereden nereye geldiğimizi belki bazen gençlere anlatmakta zorlanıyoruz ama sizler canlı şahidisiniz. 

Emeklilik dönemini rahatça sürdürmek sizlerin en büyük hakkı, bunu da maaşlarla yapacaksınız. Biz geldiğimizde bu maaşlar çok düşüktü ancak 50 dolara tekabül ediyordu. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. 

Aynı zamanda asgari ücreti 8 bin 500 liraya, 65 yaş aylığını bin 900 liraya çıkardık. Sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplayıp işleri kolaylaştırıp aradaki uçumları kaldırdık.

Birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütüyor. "

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Recep Tayyip Erdoğan
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