Erdoğan, BBP'ye ziyaret; Cumhur İttifakı ilk turda kazanacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndan yer alan Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret etti.

Erdoğan'a ziyaretinde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

BBP Genel Merkezi'ne gelen Erdoğan'ı kapıda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karşıladı.

CUMHUR İTTİFAKI LİSTELERİNİ HAZIRLIYOR

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından genel merkezde açıklama yapan Destici, ellerine bir saat önce ulaştığını belirttiği bir anketin sonucunu paylaştı.

Seçim sistemine göre, ittifak partilerinin tek listeden seçime girmenin daha avantajlı olduğunu dile getiren Destici, şu aşamada ise Cumhur İttifakı partilerinin kendi listelerini hazırladıklarını bildirdi.

Destici, "Bizdeki saha çalışmalarını kendisiyle kısmen paylaştık. Kim ne derse desin, sahadan gelen çalışmalar gösteriyor ki, Cumhur İttifakı seçimlerin hem Cumhurbaşkanlığı ayağını birinci turda kazanacak, milletvekilliği ayağını da Meclis'te çoğunluğu elde edecektir.

Bu seçim sistemi, D'Hondt sistemi, elbette tek liste altında seçime katılanlara avantaj sağlıyor. Bu bir gerçek. Hiç yadsınamaz bir gerçek. Burada diyelim ki biz 4 parti tek listede seçime girdik. O zaman, şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var.

Bize gelen son anket 1 saat önce geldi, yüzde 49-50 civarında. Elbette partiler ayrı ayrı girdiğinde burada bir kayıp olacaktır.

Bu oyla Meclis'te yüzde 60 çoğunluk elde edilebilir ortak liste ile girilince ama şu andaki karar çalışma 4 partinin kendi listelerini hazırlıyorlar."

YENİDEN REFAH'I ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla ve kendi logomuzla gireceğiz. Ancak Cumhur İttifakı çatısı altında olacak" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN ORTAK LİSTE ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin seçimlere kendi listesinden girme kararını açıklamıştı.

Açıklamasında dikkati çeken bir çıkışta bulunan Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, "HÜDAPAR bizim listemizden girecek, kalan diğer 3 parti kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız tavrın aynısıdır" demişti.