Erdoğan, "Altılı Masa"yı hedef aldı: Bunların zihin dünyasını altüst etmeyi sürdüreceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin oluşturduğu "Altılı Masa"yı hedef alan Erdoğan, "Bu 6'lı masaya kendilerine format atmayı davet ediyorum. Belki bu başarılarımız onlara da ilham kaynağı olabilir. Herkesin alacağı nasibi kadardır. Sözümüzü millete söylemeye, hizmetimizi millete anlatmaya sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"TEŞKİLATIMIZIN BÜTÜN ÜYELERİNİ AK PARTİ'NİN MOBİL UYGULAMASINI İNDİRMEYE DAVET EDİYORUM"

Bu uygulama sayesinde koordinasyonu güçlendireceğiz. Yerel merkez ile taşra birimlerimizin karşılıklı veri akışlarını hızlı şekilde sağlayacak bu uygulama özellikle sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacaktır. Kritik seçim arifesinde partimizin saha hakimiyetini korumasına ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sistem, vatandaşlarımızı en doğru şekilde bilgilendirmeyi sağlayacak. Her alanda ve konuda olduğu gibi, siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir. Buradan teşkilatımızın bütün üyelerini AK Parti'nin mobil uygulamasını indirmeye davet ediyorum.

6'lı masanın bileşenleri kendi genel merkezleri arasında mekik dokuyor. Onlar sosyal medya şovlarıyla vatandaşın karşısına çıkarken biz hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.

Hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamını açıkladık. Dünkü grup toplantısında memur ve emeklilere yaptığımız yeni zam oranını halkımızla paylaştık. Orta Gelir Grubu'na yönelik Yeni Evim Kampanyası'nın detaylarını açıkladık.

Cumartesi günü Antalya'ya gidecek, Antalyalı kardeşlerimizin misafiri olacağız. Kumluca'yı ziyaret edeceğiz, ardından Manavgat'ı ziyaret edeceğiz. Orada da hanım kardeşlerimizle ayrıca bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ertesi gün üniversiteli AK Gençlik'le buluşacağız. Biz 85 milyonun her bir ferdine ulaşıyoruz.

ERDOĞAN 'ALTILI MASA'YI HEDEF ALDI

Kapısı çalınmadık kimse bırakmama anlayışıyla devam ediyoruz. AK Parti ile 6'lı masanın derin vizyon farkı ortaya çıkıyor. Bilhassa gençlerimiz sadece hizmet ve icraat olarak değil, teknolojiden faydalanma konusunda da bunların umutsuz vaka olduğunu anlamıştır. Yabancı ekonomi komiseri ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar, aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuştur.

Bu 6'lı masaya kendilerine format atmayı davet ediyorum. Uzay programımızla, yüksek teknolojili nice ürünümüzle bunların zihin dünyasını altüst etmeyi sürdüreceğiz. Belki bu başarılarımız onlara da ilham kaynağı olabilir. Herkesin alacağı nasibi kadardır. Sözümüzü milete söylemeye, hizmetimizi millete anlatmaya sunmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti olarak bizim icraatlarımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez