MHP’li eski başkan devir-teslimde yoktu: Erdal Beşikçioğlu göreve başladı, ilk icraatları için kolları sıvadı

Etimesgut Belediyesi Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu, bugün devir-teslim töreniyle makam koltuğuna oturdu. Törene eski belediye başkanı olan MHP'li Enver Demirel gelmedi. Beşikçioğlu, tören sonrası ilk icraatlarını sıraladı.

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Behzat Ç. dizisindeki komiser rolüyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi Başkanı olmuştu.

Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde Etimesgut'ta yüzde %56.62 oy alarak seçimi kazanmıştı.

Mazbatasını öncesinde alan Beşikçioğlu, bugün devrim-teslim töreni için belediye binasına gitti.

Bir önceki dönemin belediye başkanı Enver Demirel törene katılmadı, Beşikçioğlu görevi başkan vekilinden aldı.

İLK İCARAATLERİNİ AÇIKLADI

Makam koltuğunu aldıktan sonra X hesabından paylaşım yapan Erdal Beşikçioğlu, ilk icraatlarını sıraladı.

Beşikçioğlu, icraatlarını şu şekilde sıraladı:

"1-Eryaman Metrosu ile Çayyolu Metrosu'nu bağlayacak raylı sistem projesini Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağız.

2-Etimesgut'ta 3 tane üniversite var, ayrıca diğer üniversiteler de komşu ilçelerde ama Etimesgut'ta 1 tane bile öğrenci yurdumuz yok. Öğrenci yurdu açacağız.

3-Eğitim seviyesi yüksek bir nüfus olmasına rağmen sosyal ve kültürel etkinlikler sınırlı. Etimesgut'ta oturanlar, etkinlikler için merkeze gitmek zorunda. Biz Etimesgut'ta sosyal ve kültürel etkinlikleri başlatacağız, vatandaşlarımız merkeze gitmek zorunda kalmayacak.

4-Seçim çalışmalarında bana herkes Vali filmindeki gibi vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim istediklerini söyledi. Artık belediyede protokol kapıları falan olmayacak. Filmdeki uygulamaların gerçeğe dönüşmesini istiyor vatandaş."

Beşikçioğlu ayrıca belediyeyi başrolünde oynadığı "Vali" filmindeki gibi yöneteceğini belirterek, "Seçim çalışmalarında bana herkes Vali filmindeki gibi vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim istediklerini söyledi. Artık belediyede protokol kapıları falan olmayacak. Filmdeki uygulamaların gerçeğe dönüşmesini istiyor vatandaş" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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