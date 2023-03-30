Engin Altay'dan Erdoğan'a yanıt: 'Milletin senin yalanlarına karnı yok'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün TBMM’de 27’nci dönemdeki son basın toplantısını düzenledi.

Altay, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesinde CHP’li belediyelerin olmadığına yönelik sözlerine yanıt verdi.

"Gelecek dönem ‘şahlanış’ dönemiymiş" diyen Altay, "Peki bu geçen 21 yıl ne dönemiydi?" diyen Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakların şahlanışına tanık olduk 21 yılda. Ve talana ve yağmaya tanık olduk. Demokrasinin askıya alınmasına tanık olduk adeta. Gelecek döneme millet karar verecek Erdoğan ve inşallah gelecek dönem helalleşme, zenginleşme ve kucaklaşma dönemi olacak. Milletin gelecek dönem için senin yalanlarına da boş vaatlerine de karnı tok" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI’NIN KOLTUĞUNDA OTURAN BİRİNE YALAN SÖYLEMEK YAKIŞMAZ”

Altay, şunları söyledi:

“Bu Erdoğan bizi çıldırtacak. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun, bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin 11 vilayeti kapsayan deprem bölgesindeki faaliyetleriyle ilgili bütün medyayı bilgilendirdi. Beyefendi hala ısrarla, ‘Deprem bölgesinde CHP’li belediyeleri görmedim’ diyebiliyor. Beyefendinin oturduğu koltuğun farkında olmadığı kanaatindeyim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın koltuğunda oturan birine yalan söylemek yakışmaz. Şöyle görmediyse anlıyorum; mesela Maraş’ta beyefendi geçecek diye Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadırları kaldırdılar. Beyefendi görmesin diye.

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ HERKES ŞAHİT, TÜRKİYE ŞAHİT İLK GİDEN CHP’Lİ BELEDİYELERDİ”

Deprem bölgesindeki herkes şahit, Türkiye şahit ilk giden CHP’li belediyelerdi Erdoğan. Senin AFAD’ın eli ayağına dolaştığında, sen askeri kışladan çıkarmadığında, Kızılay orta yerde yokken CHP’li belediyeler oradaydı. AFAD’ın engellemelerine rağmen hizmet verdiler. Konteyner kentlerin yapılacağı yerlere ambargo koydular. Konteynerlere el koydular. CHP’li belediye geldi, ‘Çadırkent kuracağım yer göster’ dedi. Yer göstermediler. Devletin, AFAD’ın yapamadığını belediyeler yaptı. Ben senin gibi değilim Erdoğan, orada gördüğüm Ak Partili belediyelere de teşekkür ediyorum. Gördüm, orada sadece CHP’li belediyeler yoktu. Ak Partili belediyeleri gördüm. Kayseri’yi, Konya’yı, Kocaeli’ni gördüm. Sen, ‘CHP’li belediyeleri bölgede görmedim’ dersen, Türkiye’yi bilmem ama deprem bölgesindeki insanlar sana iyi gözle bakmaz."