İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'ye: 'Ya burada birleşirsiniz, ya da...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in doğumunun 591’inci yılı kutlanması kapsamında Edirne’ye gitti.

Edirne'de yurttaşlara seslenen İmamoğlu, "Bu ülkede görevini iyi yapmayan insanların değişmesi lazım. Bu ülkede birinin dediği oluyorsa orada bir hata var. Bir kişi her şeyi ben bilirim diyorsa ondan korkacaksınız" dedi.

İSİM VERMEDEN İNCE'YE SESLENDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığı konusuna da isim vermeden değinen İmamoğlu, "Farklı yollarda yürüyorsak, gerçekten demokrasi diyorsak, gerçekten bugünün iktidarı gitmeli diyorsak Türkiye'nin düştüğü sıkıntıların her birinde hemfikirsek ortada bir gerçek var; Millet İttifakı. Ya burada birleşirsiniz, ya da birleşmediğiniz takdirde o hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde geç olur. Bu birliğin gücüne herkesi davet ediyoruz. Bu davet resmi statünün içine eklenmeden de olabilir. Bunun örneklerini yaşıyoruz. Bizim yola çıkışımızın en büyük ödülü 1'inci turda seçimi kazanmaktır. Ve kazanacağız. Benim bu sözlerim siyaset arenasınadır. Siyaset arenasında yol yürüyen insanlara dairdir. Elbette herkes üstüne düşeni alacaktır" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKENİN UMUDU OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN"

İmamoğlu ayrıca "Ben çok zenginim. İstanbul’da 16 milyon insanın varlığını zenginlik kabul ediyorum. Ben ülkemin 86 milyon insanımın varlığını zenginlik kabul ediyorum. Umut burada derken kendinizi işaret etmenizi istiyorum. Bu ülkenin umudu olduğunuzu unutmayın. Bu ülkenin gençleri hayallerini bu ülkede var etsin istiyorum. Ülkemin gençleri Edirne’nin ötesine dünyanın her yerine gitsin. 13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? ‘Gençlere ücretsiz pasaport vereceğiz’ Gençlerden para almayacağız. Bizim gençlerimiz dünyadan çok şey alacaklar ama hayallerini bu ülkede yaşayacaklar. Ben sırtımı size yasladım sevgili gençler. Çok güzel bir gelecek sunacağız. Akıldan, bilimden yana kibirden uzak, insanını dinlemeyen azarlayan değil, değerini bilen. Torpilden uzak, liyakate yakın" açıklamasında bulundu.