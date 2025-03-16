Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak Başbakan Yardımcısı Abdülgani ile Bir Araya Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat ziyaretinde Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Sayın Hayan Abdülgani ile görüşme yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak Başbakan Yardımcısı Abdülgani ile Bir Araya Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’a gitti. Bakan Bayraktar başkent Bağdat’ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdülgani ile bir araya geldi.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin yanı sıra liderlerimizin ortaya koyduğu ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için petrol ve doğal gaz sektörlerinde üretim, iletim ve ticaret alanlarındaki yüksek potansiyeli hayata geçirmek üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirdik" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Bakan Alparslan Bayraktar, Bağdat temaslarına Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşerek devam etti. Bayraktar Hüseyin ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgesel gelişmeleri, bunların kısa ve orta vadede ülkelerimize ve enerji sektörüne yansımalarını ele aldık. Kalkınma Yolu Projesi’nin bir enerji yolu olarak da değerlendirilmesinin ve bu çerçevede iş birliğimizin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK BAKANI İLE GÖRÜŞME

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından, "Bağdat ziyaretimiz kapsamında Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile bir görüşme gerçekleştirdik. Başta iki ülke arasındaki enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması ve yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere iş birliği fırsatlarını ele aldık. Buna paralel olarak elektrik ticaretimizin artarak sürmesine ilişkin imkanları değerlendirdik" açıklaması yaptı.

Kaynak: İHA

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