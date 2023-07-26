Kamunun elektrik gideri tavan yaptı: İlk altı ayda 18,3 milyar TL

Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında tamamıyla özel sektöre devredilmesi, fahiş zamları da beraberinde getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri, elektrik zamlarının bütçeye etkisini ortaya koydu. Genel bütçeli idarelerin Ocak-Haziran 2023 dönemindeki elektrik gideri, Ocak-Haziran 2022 dönemine oranla yüzde 101 arttı.

Genel bütçeli idarelerin, 2023 yılının ilk yarısındaki elektrik gideri dikkat çekti. Elektrikteki fahiş zamlara ayna tutan verilere göre, genel bütçeli idarelerin kasasından elektrik faturaları için Ocak-Haziran döneminde 18 milyar 306 milyon 927 bin TL çıktı.

HER AY MİLYARLARCA TL

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, genel bütçeli idarelerin elektrik giderinde yıllar itibarıyla yaşanan artış dikkati çekti. Elektrik alımları için ocak ayında 3 milyar 570 milyon 567 bin TL, şubat ayında ise 2 milyar 734 milyon 296 bin TL harcayan genel bütçeli kamu idarelerinin mart-haziran dönemindeki elektrik alım harcaması kayıtlara şöyle geçti:

• Mart: 3 milyar 276 milyon 920 bin TL

• Nisan: 3 milyar 161 milyon 685 bin TL

• Mayıs: 2 milyar 629 milyon 208 bin TL

• Haziran: 2 milyar 934 milyon 251 bin TL

Genel bütçeli idarelerin 2022 yılının ilk yarısındaki harcamaları ise aylara göre şöyle sıralandı:

• Ocak: 701 milyon 663 bin TL

• Şubat: 1 milyar 8 milyon 22 bin TL

• Mart: 1 milyar 397 milyon 495 bin TL

• Nisan: 1 milyar 956 milyon 837 bin TL

• Mayıs: 1 milyar 580 milyon 637 bin TL

• Haziran: 2 milyar 436 milyon 550 bin TL

TEDAŞ’A ŞİKAYET YAĞIYOR

İktidarın elektrik dağıtımını 2013’te 21 bölgeye bölerek özel sektöre devretmesiyle birlikte sektörde yaşanan sorunlar katlanarak artıyor. TEDAŞ Talep ve Takip Müdürlüğü’nün gecikmeli olarak açıklanan verileri, yaşanan sorunlar yumağını ortaya koyuyor. 2017’de 12 bin 614 olan şikâyet sayısı, 2020’de 33 bin 338, 2021’de 40 bin 581, 2022’de ise 55 bin 769 ile ifade ediliyor. Sokak aydınlatmalarını da kapsayan genel aydınlatma, en fazla şikâyet alınan konu olarak öne çıkıyor.