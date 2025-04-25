Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Olan Mehmet Pelivan'ın Avukatı Hakkında Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın, dün sabah gözaltına alınmıştı. Avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenilen Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Adıyaman Adliyesi'nde olduğunu ve bugün ifadeye geleceğini duyurmuştu.

Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Koçoğlu, ifadesi alınmadan Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Koçoğlu, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi