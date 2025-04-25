CHP'li Gezmiş'ten Çocuk Yoksulluğuna Tepki: 'Çocuklarımızın Yüzü Gülmez Oldu'

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi millî iradenin; sarayların, sultanların değil, halkın sözünün esas alınacağı bir rejime taşıyarak tarihimizin dönüm noktası olmuştur." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Gezmiş "Milli Egemenlik Haftası" dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada belediye başkanlarının tutukluluğuna tepki gösterdi. Çocuk yoksulluğuna da dikkati çeken Gezmiş, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları çok iyi biliyorlardı ki, hakimiyetini eline almış bir milletin önünde hiçbir güç duramaz. Tam yüz beş yıl önce işgal altındaki memlekette umutları tükenmiş bir milletin bağrından doğdu bu Meclis. Saltanattan halka geçen, saraylardan millete inen büyük bir yürüyüştü, asla bir daha saraya dönmemek üzere yapıldı bu yürüyüş.

Bu bir devrimdi. Azimle, inançla yapıldı Kurtuluş Mücadelesi, bu inançla açıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bu inançla atıldı Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri. Bir devlet kurdular, o devletin adı asla değişmeyecek olan laik, demokratik, sosyal bir Türkiye devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'dir."

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ LİDER ATATÜRK'

Türkiye'de ve dünyada çocuklara bayram armağan eden tek liderin Atatürk olduğunu vurgulayan CHP'li Gezmiş

"Atatürk 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir' diyerek Türkiye'de ve dünyada çocuklara bayram armağan eden, eşi benzeri görülmemiş lider, ebedi Başkomutanımız

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Son yirmi iki yıla kadar bu bayramı coşkuyla, neşeyle, umutla kutladık; önce resmî törenler itibarsızlaştırıldı, stadyumlardaki bayramlar iptal oldu, sonra da geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzü gülmez oldu. OECD raporlarına göre Türkiye'de 6,5 milyon çocuk aşırı yoksulluk koşulları altında yaşıyor, çocuklarımız yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşamıyor, gençlerimiz umutsuzlukla hızla ülkeyi terk ediyor. Yoksullukla, eşitsizlikle, adaletsizlikle mücadele etmeden millî egemenlikten söz edemeyiz."

'İMAMOĞLU RANTA HAYIR DEDİĞİ İÇİN TUTUKLU!'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına da tepki gösteren Gezmiş, şunları söyledi:

"Millî egemenlik, millî iradedir. Bugün gelinen noktada ise 16 milyon İstanbullu'nun üç defa seçtiği Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımız tutuklu. Neden Ekrem İmamoğlu tutuklu? Ranta, talana, kanala hayır dediği için tutuklu, ilk seçimde Cumhurbaşkanı seçileceği için tutuklu ve "Bana bakınca ay yıldızlı bayrağı, bir çift mavi gözü görürsünüz" dediği için tutuklu.

Ne yazık ki bugün belediye başkanları, gençler, basın-yayın organları, iş insanları, STK'lar yargı eliyle sindirilmek isteniyor. Oysa "Korkma!" diye başlayan bir İstiklal Marşı'na sahip bu milletin hiçbir ferdi haksızlık karşısında korkmuyor, korkmayacaktır. Duyun artık bu sesi; geleceğine sahip çıkan gençler, çocuklarının geleceğini düşünen anneler-babalar, mağdur olan emekliler, hepsi ayakta; "Oyumu verdim, başkanımı seçtim; verdiğim oyun sonuna kadar arkasındayım" diyorlar, 'Hak, hukuk, adalet' diye haykırıyorlar"

İstanbul'da yaşanan depremde haberleşmenin durduğunu söyleyen Gezmiş, "İstanbul'da deprem oldu, haberleşme durdu, vatandaş telaş içinde. İstanbul depreminde koordinasyonu sağlayacak kişiler gizli tanıklarla hapiste. Depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.