Ekrem İmamoğlu’ndan Kayyım Tepkisi: Halkın İradesi Ayaklar Altına Alınıyor

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (ABBK) Türkiye Çalışma Grubu Toplantıları’nın 31’incisi Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Etkinliğe katılarak konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gündem maddeleri arasında belediyeler atanan kayyımlar da vardı.

Kayyım atamalarını eleştiren İmamoğlu, Mart 2024 yerel seçimlerden bu yana 8 muhalefet partisine kayyım atandığını hatırlatarak, bunların muhalefet partilerine mensup başkanlar olduğunu vurguladı.

Atanan kayyımların, demokrasiye ve hukuka aykırı olduğunu belirten İmamoğlu, halk iradesinin ayaklar altına alındığını ve halkın demokrasiye olan inancının büyük bir zarar gördüğünü söyledi.

“HALKIN İRADESİ AYAKLAR ALTINA ALINIYOR”

İmamoğlu kayyım atamaları hakkında şöyle konuştu:

Türkiye’nin politik haritasını yeniden çizen ve ana muhalefet partisi CHP’yi birinci parti yapan Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana, sekiz belediye başkanı görevinden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Hepsi muhalefetten olan bu başkanlar arasında, Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olan Esenyurt’un başkanı Profesör Ahmet Özer ve kadim kent Mardin’in belediye başkanı, tecrübeli ve barışsever politikacı Ahmet Türk de var. Demokrasiye ve hukuka aykırı bu uygulamalarla, halkın iradesi ayaklar altına alınıyor; yerel demokrasi çiğneniyor, en kötüsü de halkın demokrasiye olan inancı ve temsil gücü büyük zarar görüyor. Seçilmiş bir belediye başkanının, daha hakkında sonuçlanmış bir yargı kararı bile yokken, görevden alınıp, yerine İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir vali ya da başka bir görevlinin atanması hangi hukuk ve demokrasi anlayışına sığar? Oysa ulusal yönetimler, yerel yönetimlere çelme takmak yerine, onlarla iş birliği yaparak, ulusal kalkınmayı, iyi yönetişimi ve demokratik katılımı yerelden beslemelidir.

Kaynak: DHA-ANKA