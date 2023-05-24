Ekrem İmamoğlu'dan Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan'a: 'Ayıbın daniskası! Millete saraydan kibirle bakanlardan kurtulalım'

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Seçimler için geri sayım sürerken Millet İttifakı da alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmenleri "PKK"li olmakla suçladı. Oğan, Twitter hesabından bir tablo paylaşarak "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım" ifadelerine yer verdi. Söz konusu tabloda, HDP'nin etkin olduğu illerden Kılıçdaroğlu'na yüksek oranda oy verildiği bilgisi yer aldı. Oğan'ın HDP'ye oy veren milyonlarca seçmeni PKK ile ilişkilendirmesi ve Kılıçdaroğlu'na da aynı bölgeden oy aldığı için suçlamalar yöneltmesi tepkilere neden oldu.

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan'ın milyonlarca seçmeni ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu terör ile ilişkilendirmesi hakkında; "

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"CUMHURBAŞKANI 2 YILDIR İMZAYI ESİRGİYOR"

"Sefaköy’den itibaren Beylikdüzü’ne bağlayacak metro hattını yapmak istiyoruz. 2 yıldır bizden bir imzayı esirgeyen cumhurbaşkanı var. İstanbul’a çağ atlatacağız. İstanbul'a hizmet edelim diye oy verdiniz. Oylarınız bize emanet, ona ihanet etmek vatandaşa ihanet etmek anlamına gelir. Ne yazık ki onların derdi başka. Oylarınızla 20 yıldır bu milletin kaynaklarını kullanmak üzere bir zaman geçirdiler ama diyor ki ‘Bana yetmedi.'. Koltuğu terk etmemek için her yol mubahtır diyor. Ama az kaldı. Kurtulacağız. 28 Mayıs’ta sandığa gideceğiz ve hep birlikte güle güle diyeceğiz."

14 Mayıs’ta ilk mesajı verdiniz. Artık daha fazla dayanamıyoruz dediniz. Başladığınız işi bitireceğiz. 14 Mayıs’ta vatandaşımız ‘Seni istemiyoruz’ dedi. O zaman birleşe birleşe kazanacağız."

ERDOĞAN'IN DANIŞMANI AYHAN OGAN'A: BU AYIBIN DANİSKASI

"Bu iftirayı yapmanın tek anlamı var. Seçimi kazanmak için her şeyi yapar bunlar. Biz ne yapıyoruz Allah'a sığınıyoruz. Allah konuşturuyor. Hadi "montaj" olduğunu söyle. Çık bir özür dile değil mi. Öyle bir şey yok. Seçimi kazanmak için her yol mübah bunlara.

Kalkıyor bir tane danışmanı tweet atıyor. Neymiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu Mardin'de Van'da fazlaymış. Niye oradan yüzde 65 oy almış diye PKK'lı göndermesi yapıyor. Bu ayıbın daniskası. Millete saraydan kibirle bakanlardan hep birlikte kurtaralım. 28 Mayıs'ta kim kazanacak? Millet kazanacak."

Kaynak: Gerçek Gündem