Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Beraat Kararı Yok Sayıldı

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para gönderdiği iddia edilen Prof. Dr. Mesut Yeğen’in "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığına ilişkin bir fotoğraf dosyaya girdi. Ancak Yeğen'in bu suçtan beraat ettiği bilgisi paylaşılmadı.

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Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Beraat Kararı Yok Sayıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "kent uzlaşısı" soruşturmasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı. "Yolsuzluk" soruşturmasından tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Beraat Kararı Yok Sayıldı - Resim : 1

'YEĞEN' İDDİALARI

Soruşturma dosyasına, Prof. Dr. Mesut Yeğen’in daha önce "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığına dair belge girdi. Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'na bu belge ve Reform Enstitüsü'nden Mesut Yeğen'e para transferi yapıldığı iddiası soruldu.

Mesut Yeğen adlı kişinin akademisyen ve siyaset bilimci olduğunu dile getiren İmamoğlu ifadesinde, Yeğen'in söz konusu suçtan beraat ettiğini, kararın da 2021'de kesinleştiğini anlattı. Yeğen'e yapıldığı iddia edilen ödemelerle ilgili ise bilgisi olmadığını belirtti.

BERAAT KARARI YOK

Sözcü’den Özgür Cebe'nin haberine göre; Mesut Yeğen hakkında 2019'da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantısına katıldığı gerekçesiyle "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açıldı. Yeğen, DTK’nın o dönem devlet yetkilileri tarafından da muhatap alındığını ifade etti. Yargılama sonunda Yeğen hakkında beraat kararı verildi.

Ancak İmamoğlu’nun yargılandığı soruşturmada, Yeğen’in hakkında dava açıldığına ilişkin görüntüler yer aldı. Beraat ettiği bilgisine dosyada yer verilmedi.

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Kaynak: Sözcü

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