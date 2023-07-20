CHP'den sızan video sonrası art arda açıklamalar: ‘Yanlış yapıyorsunuz’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı toplantı yaptı. Partinin üst düzey isimlerinin katıldığı toplantıda, PM’yi olağanüstü toplantıya çağırmak için verilecek ve Bülent Tezcan tarafından hazırlanan dilekçe değerlendiriliyor.

Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu, CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile sızdırılan videoyu konuştu. Tekin, CHP’nin de eksikleri, kusurları olduğunu söyledi ve bunların giderilmesi gerektiğini aktardı.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİ İŞARET ETTİ

Tekin, değişikliğin “lider gelsin, lider gitsin” şeklinde olmayacağını belirtti ve tüzük değişikliğini işaret etti:

“Yapısal değişiklik, demokratik bir tüzük, genel merkezlerde atamalı, tayinli sistemi kaldıracaksınız. Millet, kendi iradesiyle belediye başkanını, kendi iradesiyle vekilini seçebilecek bir duruma getirilecek. Anadolu’nun dört bir yanında baba ocağının lambaları yanmalı. Seçimden seçime değil.”

“GÜN DAYANIŞMA GÜNÜDÜR”

CHP’de il başkanlığı yaptığını hatırlatan Tekin, partinin kentlerin merkezlerine sıkıştırıldığını söyledi ve “Seçim oluyor. Seçim dönemi ortaya çıkıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde seçimden seçime, seçmeni ikna edemezsiniz. Önce tarlayı ekeceksiniz, sonra biçeceksiniz” dedi.

Partinin kusurlarının tek bir kişiye yüklenemeyeceğini söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

“Gün dayanışma günüdür. Yine farklı düşünün. Gürsel Tekin gibi, Kılıçdaroğlu gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Ama bu dayanışmayı güçlendirmeliyiz. Bu iktidarın varlık sebebi 93 yılındaki kısır tartışma ve kavgaların sonucu.”

“‘YANLIŞ YAPIYORSUNUZ’ DİYECEĞİM”

Partinin toparlanması için üzerine düşen görevleri yapacağını dile getiren Tekin, “değişim” isteyenlerle de görüşebileceğini belirtti:

“Gerekirse kendisini ‘değişimci’ olarak tanımlayan arkadaşlarıma da gideceğim. ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim. ‘Gelin mart ayında zaferle sonuçlandıralım’. Benim bütün uğraşım bu. Yoksa bir delege avı falan içinde değilim.”

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhsan Özkes birinci oldu, ben listeye giremedim. Bir gün, bir arkadaşıma dönüp sitem etmedim. Bunlarla meşgul değilim. 603 tane muhtarımız var. İstisnasız her hafta 7-8 muhtarı arıyorum. Her aradığımda da psikolojim altüst oluyor. O hafta çünkü kendi mahallesinde kendi bölgesinden nelerin yaşandığını en iyi bilen muhtarlardır. Kaç çocuğumuzu uyuşturucuya bulaştığını, kaç yuvamızın yıkıldığını, kaç yuvamızın tersine dönüş birimine başvuru yaptığını, milyonlarca insanın sosyal yardıma başvurusunu…”