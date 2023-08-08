İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun memleketinde: Açılan tesise CHP liderinin annesi ve babasının adını verdi

İmamoğlu, Tunceli'de yaptığı konuşmasında, kendisini İstanbul'a aday gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. İmamoğlu, ilçede açılan konaklama tesisin adının Kılıçdaroğlu'nun annesi ve babasının adının verildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun memleketinde: Açılan tesise CHP liderinin annesi ve babasının adını verdi

Seçimlerden sonra CHP'de başlayan değişim tartışmalarının ana aktörlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'deki programı kapsamında bir konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi olan Nazımiye'de konuşan İmamoğlu konuşmasında, kendisini İstanbul'a aday gösteren Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

İmamoğlu, ilçede açılan konaklama tesisin adının Kılıçdaroğlu'nun annesi ve babasının adının verildiğini açıkladı.

İmamoğlu, kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'nu aradı: 'Cebinizi aradım ama ulaşamadım'İmamoğlu, kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'nu aradı: 'Cebinizi aradım ama ulaşamadım'Güncel

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Tunceli CHP
Son Güncelleme:
13 yeni dokunulmazlık dosyası: Aralarında Özgür Özel de var 13 yeni dokunulmazlık dosyası
Metin Akpınar sanat dünyasını karıştırdı. Yaptığı açıklama herkesi çok şaşırttı Metin Akpınar sanat dünyasını karıştırdı. Yaptığı açıklama herkesi çok şaşırttı
İddialar doğrulandı: Vekil adayı bakanlar, kamu kaynaklarını seçim için böyle kullandı Vekil adayı bakanlar, kamu kaynaklarını seçim için böyle kullandı
Pınar Deniz gözyaşları içinde paylaştı. Herkes anında ulaşmaya çalıştı Pınar Deniz gözyaşları içinde paylaştı. Herkes anında ulaşmaya çalıştı
ÇOK OKUNANLAR
14 yıl sonra ortaya çıktı: İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi! 14 yıl sonra ortaya çıktı: İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
Uykuları kaçıracak: Ekonomist Evren Devrim Zelyut, benzinin 46 lira olacağı tarihi açıkladı! Uykuları kaçıracak: Ekonomist Evren Devrim Zelyut, benzinin 46 lira olacağı tarihi açıkladı!
Prof. Dr. Ersoy canlı yayında aktardı: Beklenen İstanbul depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı! Prof. Dr. Ersoy canlı yayında aktardı: Beklenen İstanbul depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Altın alımına ek vergi getirildi! Altın alımına ek vergi getirildi!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!