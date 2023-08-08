İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun memleketinde: Açılan tesise CHP liderinin annesi ve babasının adını verdi

Seçimlerden sonra CHP'de başlayan değişim tartışmalarının ana aktörlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'deki programı kapsamında bir konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi olan Nazımiye'de konuşan İmamoğlu konuşmasında, kendisini İstanbul'a aday gösteren Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

İmamoğlu, ilçede açılan konaklama tesisin adının Kılıçdaroğlu'nun annesi ve babasının adının verildiğini açıkladı.

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Kaynak: Gerçek Gündem