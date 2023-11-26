Ekrem İmamoğlu 2019 zaferini hatırlattı: İlk hedefimiz yerel seçimler ve İstanbul

Cumuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanları toplantısının İstanbul buluşması, geçtiğimiz saatlerde başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıda söz alan isimlerdendi.

İmamoğlu konuşmasında 2019 seçimlerini hatırlatarak, "2019'un çok daha ilerisinde bir başarıyla kazanmak zorunda olduğumuz ve kazanmak için de her şeye sahip olduğumuz bir seçim olduğunun altını çizelim" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bir neferi olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin en önemli yapı taşı olduğunu kabul ediyoruz. CHP'nin varlığı, dünya ölçeğinde siyaset anlamında çok önemli bir noktadadır. 100 yıllık bir tarihe sahip, ülkemiz ve Cumhuriyet'imizin 100 yıllık bir partisi vardır, bu çok kıymetlidir. Biz herhangi bir siyaseti partiye benzemedik, benzemeyeceğiz. Bir iktidarla var olan ya da iktidardan düştüğü zaman kaybolan bir siyasi parti değiliz. Yalan, iftira, kara propaganda gibi hususlar ne bizi birbirimizden uzaklaştırabilir, ne de ayrıştırabilir. O bakımdan aramıza duvar örmek, birtakım yalan yanlış ifadelerle bize zarar vermek isteyenlere karşı açıklıkla, şeffaflıkla, samimiyetle düşüncelerimizi birbirimizin yüzüne ifade ederek aşmanın yol ve yöntemlerini hep birlikte bulacağız.

‘SİYASETİN YOL VE YÖNTEMLERİ DEĞİŞİYOR’

Önümüzdeki yerel seçimi 2019'un çok daha ilerisinde bir başarıyla kazanmak zorunda olduğumuz ve kazanmak için de her şeye sahip olduğumuz bir seçim olduğunun altını çizelim. Siyasetin yol ve yöntemleri değişiyor. 21. yüzyılın siyaset anlayışında farklı görüşlerin, farklı bakışları içine çeken, kendi içine kapanan değil; kutusunun dışına çıkan, çerçevesinin dışına çıkan bir siyaset anlayışının başarılı olacağını asla unutmayalım.

‘ÇALIŞAN OTORİTER POPÜLİZME KARŞI TAM AKSİNE HALKÇI MÜCADELE’

İlk hedefimizin yerel seçimler ve başta İstanbul olduğunu biliyoruz. Üzerimize düşen vazifenin sorumluluğunun da farkındayız. İkincisi de elbette Türkiye'nin de içinde olduğu, birçok ülkede yükselmeye ve yerleşmeye çalışan otoriter popülizme karşı tam aksine dayanışmayı, halkçı mücadeleyi var eden bir süreci genel başkanımızın liderliğinde ortaya koyan politikaları geliştirmek zorunda olduğumuz biliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem