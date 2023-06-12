Düğmeye bastı: Erdoğan'dan kurmaylarına 'yerel seçim' talimatı

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak görevini üçüncü dönemde de sürdüren AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için düğmeye bastı.

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Düğmeye bastı: Erdoğan'dan kurmaylarına 'yerel seçim' talimatı

Kulislerden aktarılana göre, büyükşehirler için partililerini harekete geçiren Erdoğan, “Herkes büyükşehirler için çalışacak. Muhalif seçmenlerin de kapısı çalınacak, seçmenin beklentileri tek tek sorulacak. Yerel seçimlerde kimse işi şansa bırakmayacak” talimatı verdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere CHP’li büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalmasının da partide “yerel seçimler için çalışmaların hız kazandığı” belirtiliyor.

Partide, daha şimdiden İstanbul ile birlikte Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin için de CHP’li başkanların karşısına “ilde sevilen, sözü geçen, her kesimi kucaklayabilecek, muhalif seçmene de hitap edebilecek bir belediye başkan adayı için çalışmaların başlandığı” ifade ediliyor.

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