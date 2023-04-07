DSP'nin Erdoğan kararı sonrası istifa depremi: İki genel başkan yardımcısı istifasını açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın yardımcıları Dilara Tambova ve Onur İste, partisinin Erdoğan'ı desteğini açıklamasının ardından istifa etti.

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DSP'nin Erdoğan kararı sonrası istifa depremi: İki genel başkan yardımcısı istifasını açıkladı

Demokratik Sol Parti, bugün yapılan görüşmeler sonucunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken; parlamento seçimlerine de AKP listelerinden gireceklerini duyurdu. 

DSP, Erdoğan'ı destekleyecek; AKP listelerinden seçime girecekDSP, Erdoğan'ı destekleyecek; AKP listelerinden seçime girecekSiyaset

ERDOĞAN İSTİFASI 

Söz konusu kararın ardından DSP'de üst düzey istifalar birbirini izliyor. 

DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, görevinden istifa ettiğini şu ifadelerle açıkladı:

“Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.”

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova da istifa ettiğini açıkladı. 

Tambova, "Genel Başkanın PM'nin onayı olmadan Cumhur İttifakı'na katılacağımız yönünde almış olduğu kararı desteklemiyor ve tanımıyorum" dedi. 

DSP'nin Erdoğan kararı sonrası istifa depremi: İki genel başkan yardımcısı istifasını açıkladı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

DSP Trabzon İl Başkanı Hadiye Solmaz da Erdoğan kararına ilişkin "Biz Trabzon örgütü olarak bu karara uymayacağız. Hiçbir DSP'linin bu karara uyacağını düşünmüyorum" demişti.

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