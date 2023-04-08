DSP'de Erdoğan depremi sürüyor: İl başkanı istifa etti

DSP Eskişehir İl Başkanı Hüdaver Bekler ve ilçe başkanları; DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıklamasının ardından istifa etti.

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DSP'de Erdoğan depremi sürüyor: İl başkanı istifa etti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıklamasının ardından, partiden adeta deprem yaşanıyor. 

Dün üç genel başkan yardımcısının istifa kararı alması sonrası bugün de DSP Eskişehir İl Başkanlığı binasında bir araya gelen partililer, Aksakal’ın aldığı kararın karşısında olduklarını açıklayarak istifa ettiler.

İSTİFA ETTİLER

DSP Eskişehir İl Başkanı Hüdaver Bekler istifasını “Genel Başkan Sayın Önder Aksakal’ın, il başkanlarına ve Parti Meclisi’ne sormadan almış olduğu kararı asla desteklemiyoruz. Başkanlık Kurulu’na, sadece öneri olarak sunduğu ve bireysel ikbal beklentisi uğruna Cumhur İttifakı'nı destekleme kararını, Parti Meclisi de onaylamazken; il başkanlarından, görüş dahi alınmadan yapmış olduğu bu açıklamayı, kesinlikle onaylamıyor ve bu zihniyetteki bir Genel Başkanla da daha fazla çalışmayı uygun bulmuyoruz. Bugün itibariyle, yıllardır büyük bir özveriyle emek verdiğim DSP İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. DSP parti üyeliğim, bundan sonra da devam edecek ve yakın tarihte yapılacak olan kurultayımızda, partimizin ilkelerini yaşatacak, yeni kadrolarla yola devam etmeyi umut ediyorum. Bu arada, muhalefetin güçlenmesi ve mutlaka bu seçimleri kazanması için Eskişehir’de gerekli çabayı göstererek, Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermeyi uygun buluyoruz” ifadeleri ile duyurdu. 

NE OLMUŞTU?

Demokratik Sol Parti, yapılan görüşmeler sonucunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken; parlamento seçimlerine de AKP listelerinden gireceklerini duyurmuştu.

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DSP Cumhur İttifakı
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