TKP'den 'Büyük Halk Buluşması' için çağrı

Türkiye Komünist Partisi, yarın saat 15.00’te Ankara Atatürk Spor Salonu’nda seçimler öncesi 'Büyük Halk Buluşması' gerçekleştirecek.

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TKP'den 'Büyük Halk Buluşması' için çağrı

Türkiye Komünist Partisi, yarın saat 15.00’te Ankara Atatürk Spor Salonu’nda bir buluşma gerçekleştirecek.

“TKP hakkında her şeyi anlatıyoruz” denilerek çağrı yapılan buluşmada, TKP’nin seçimden ne beklediği, cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacağı, neden devletçiliği savunduğu, din düşmanı olup olmadığı, Mustafa Kemal hakkındaki düşünceleri gibi kendisiyle ilgili çok tartışılan konulara açıklık getirilecek.

600 MİLLETVEKİLİ ADAYI TANITILACAK

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın konuşmacı olarak katılacağı büyük halk buluşmasında, Şair Nihat Behram, Müzisyen Gülcan Altan ve Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın sahne alacak.

Türkiye’nin her noktasından gelecek 600 TKP milletvekili de buluşmada yerini alacak, TKP adaylarını da bu toplantıyla tanıtacak. 

Etiketler
Seçim 2023 Türkiye Komünist Partisi - TKP
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