DP'li Salih Uzun'dan 'ateizm' çıkışı: 'Ali Erbaş ve Yusuf Tekin varken derneğine ihtiyaç yok'

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Salih Uzun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarılmasına değildi. Uzun, 'Çocuklarımızı bunlar dinden soğutuyor' diyerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef aldı.

'ALİ ERBAŞ VE YUSUF TEKİN VARKEN TÜRKİYE'DE ATEİZM DERNEĞİNE İHTİYAÇ YOK'

Milletvekili Uzun konuşmasında, "Şatafat ve israf düşkünlüğü ile başında bulunduğu Diyanet’i, dolayısıyla dinimizi, sürekli tartışma konusu haline getiren Ali Erbaş varken Türkiye’de ateizm derneğine mi ihtiyaç var? Müfredatın olur olmaz her yerine dini bilgiler yerleştirerek dindar nesiller yetiştireceğini zanneden ama iddia ile söylüyorum, işin sonunda maalesef hem bilgisiz hem de dinsiz nesillerin yetişmesine sebep olacak olan Yusuf Tekin varken, Türkiye’de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? Çocuklarımızı bunlar dinden soğutuyor” dedi.