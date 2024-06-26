Avustralya'da 'Filistin'in tanınması' önergesini destekleyen senatöre partisinden ağır yaptırım

Avustralya'da siyasi gerginlik yaşanıyor. İktidardaki İşçi Partisi, kendi senatörü Fatima Payman'ı Filistin'in devlet olarak tanınması önergesine destek vermesi nedeniyle parti meclisi toplantısından uzaklaştırdı. Yeşiller Partisi'nin önergesine destek veren Payman, İşçi Partisi liderliğinin tepkisiyle karşılaştı.

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, Senatör Payman'ın cezasına ilişkin açıklama yaptı.

Albanese, Yeşiller Partisi'nin önergesini desteklemesi nedeniyle Payman'ın gelecek hafta yapılacak parti meclisi toplantısına katılmaktan men edildiğini duyurdu.

Öte yandan bazı parlamento üyeleri, Payman'ın cezasının "hafif" olduğunu savunarak, buna benzer durumlarda genelde karşıt partiyle hareket eden parlamento üyesinin partisinden atıldığını belirtti.

Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanınması için Parlamento'ya sunulan önerge dün ikinci kez reddedilmişti. Parlamentoda 2022'de ilk başörtülü kadın olarak göreve başlayan Payman, önergeye destek veren tek İşçi Partili senatör olmuştu.

Daha önce de Parlamento'nun alt kanadında mayısın sonunda yapılan oylamada Yeşiller Partisi'nin Filistin'in tanınmasını içeren önergesi reddedilmişti.

Kaynak: AA