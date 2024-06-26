Kemal Kılıçdaroğlu, Gülizar Biçer Karaca'yı hastanede ziyaret etti

TBMM Başkanvekili Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Covid-19 sonrası gelişen bir akciğer kisti nedeniyle ameliyat geçirdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekilimiz Gülizar Biçer Karaca’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Gülizar Biçer Karaca'ya acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.